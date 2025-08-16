Psycho Goreman-Regisseur belebt Deathstalker

Nach mehr als drei Jahrzehnten im Exil – verbannt in die staubigsten und dunkelsten Regale, verloren zwischen kilometerweit obskurem 80er-Jahre-Schmutz – bereitet sichDeathstalker auf ein großes Comeback vor. Richtig, die 80er Jahre sind zurück, und der Originalfilm, der von keinem Geringeren als Roger Corman produziert wurde, wurde für Fans des Schwert-und-Sandalen-Genres zu einer Art Kultklassiker.

Diesmal hat jedoch Steven Kostanski das Sagen – derselbe Filmemacher, der uns "Psycho Goreman" und "Leprechaun Returns" beschert hat. Die Hauptrolle übernimmt kein Geringerer als Daniel Bernhardt, der vor allem für seine Arbeit in John Wick bekannt ist. Der US-Kinostart ist für den 10. Oktober geplant, und der Film wird auch auf dem renommierten Locarno Film Festival in der Schweiz gezeigt.

Das Remake spielt im Königreich Abraxeon, das von den bösen Dreaditen und dem schurkischen Nekromemnon bedroht wird. Natürlich ist das schneidige Deathstalker die einzige Hoffnung des Reiches, und zu den Klängen eines brandneuen Themas, das von keinem Geringeren als Slash und Bear McCreary komponiert wurde, begibt er sich auf das Abenteuer seines Lebens. Neben Bernhardt sind Christina Orjalo, Nina Bergman und Patton Oswalt dabei. Hoffentlich wird auch das Publikum in Schweden später in diesem Herbst in den Genuss dieses neuen Deathstalker kommen.

Freuen Sie sich auf das neue Deathstalker – und was ist Ihnen von den alten Filmen in Erinnerung geblieben?