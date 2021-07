Kluge Interactive ist in knapp zwei Wochen in der Lage, das rhythmische VR-Spiel Synth Riders auf der PS4 auszuliefern. Die Veröffentlichung dieser Version musste aufgrund von Problemen kurzfristig von Ende Juli auf den 10. August verschoben werden. 25 Euro zahlt ihr für diese Version, schreibt der Entwickler auf Reddit. Vielen Dank an @alterkonto für den Hinweis in den Kommentaren.