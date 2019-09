PSVR Mega Pack 2019 enthält Resident Evil 7 und Everybody's Golf VR

Playstation VR war gestern Abend auf der State of Play ebenfalls ein Thema, denn Sony wird ihr Headset weiterhin unterstützen (auch über die Generation hinaus). Um mehr Leute in das VR-Spektrum eintauchen zu lassen, sollen Neukunden im Herbst mit einem frischen "Mega Pack"-Bundle angelockt werden. Ähnlich wie in den letzten Jahren bietet das Paket das PSVR-Headset, eine kompatible Kamera für die Konsole und fünf Spiele als digitale Downloads (jedoch keinen PS-Move-Controller). Playstation VR Worlds, Astro Bot Rescue Mission und Skyrim VR kommen aus dem 2018-er Bundle zurück, während Resident Evil 7: Biohazard und Everybody's Golf VR die zwei Spiele Doom VFR und Wipeout Omega Collection aus dem Vorjahr ersetzen. Sony hat noch nicht angekündigt, wie viel das PSVR Mega Pack 2019 kosten wird oder wann es erscheint. Stattdessen haben wir einen kleinen Ausblick auf die kommenden VR-Highlights auf der PS4 erhalten:

