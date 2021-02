PSVR 2 für PS5: Weniger Kabel und Dualsense-Funktionen

You're watching Werben

Sony hat sich lange nur vage zur Zukunft der virtuellen Realität auf der Playstation geäußert, doch immerhin lässt sich das aktuelle Modell an die PS5 anschließen. Heute veröffentlichte das japanische Unternehmen eine Absichtserklärung, da Hideaki Nishino, Senior Vice President für die Bereiche Plattformplanung und -management bei Sony, eine Überarbeitung des Headsets bestätigte.

In Bezug auf die neuen Funktionen und technischen Verbesserungen behauptet der Hersteller: "Wir nutzen das, was wir seit dem Start von PSVR auf der PS4 gelernt haben, um ein VR-System der nächsten Generation zu entwickeln, das alles von der Auflösung über das Sichtfeld bis hin zum Tracking und der Eingabe verbessert."

Warum ihr euch die Hardware konkret kaufen sollt, bleibt also weiterhin unklar. Was schon jetzt klar scheint: Das neue Headset wird nur "mit einem einzigen Kabel an die PS5 angeschlossen [...], um die Einrichtung zu vereinfachen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern [...]", so Sony. Dennoch werde ein visuelles Erlebnis versprochen, das viele Details ermögliche, heißt es weiter.

Die andere relevante Erwähnung betrifft die neuen PS5-VR-Controller, die der VR-Brille beiliegen werden. Nishino beteuert, dass die Geräte ergonomisch seien und "einige der wichtigsten Funktionen des Dualsense-Wireless-Controllers" übernehmen.

Einen kommerziellen Namen hat das PSVR-2-Headset noch nicht, denn es wird nicht in diesem Jahr erscheinen. In der Zwischenzeit werden verschiedene Entwickler laut dem Manager daran arbeiten, "neue Welten zu schaffen, die [ihr] in der virtuellen Realität erkunden könnt."