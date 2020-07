PSP-Besitzer bemerken angeschwollene Batterien

Alte Lithium-Ionen-Batterien können gefährlich werden und deshalb solltet ihr regelmäßig checken, ob eure alten technischen Geräte sicher verstaut wurden. Dualshockers hat diese Woche mit Entsetzen festgestellt, dass viele Nutzer in letzter Zeit über geschwollene angeschwollene Batterien in Sonys wunderbarer Handheld-Konsole, der Playstation Portable, klagen. Unzählige PSP-Besitzer warnen auf den sozialen Medien vor den Gefahren vergessener Technik im Kinder- oder Spielzimmer. Verletzungen, Verbrennungen und sogar Explosionen sind bei unsachgemäßer Lagerung möglich, also überprüft die Technik ruhig mal wieder.