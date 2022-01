PSN-Nutzer in Deutschland dürfen sich Playstation-5-Konsolen ab sofort direkt bei Sony reservieren lassen

HQ

Sony verkauft Hardware neuerdings auch in Europa direkt an Kunden, statt ausschließlich auf Einzel- und Großhändler zurückzugreifen. PSN-Nutzer in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten dürfen sich auf der Webseite des Herstellers nun auch registrieren, um direkt beim Unternehmen eine Playstation 5 zu kaufen.

Auf diese Weise werdet ihr per E-Mail darüber benachrichtigt, sobald Sony neue PS5 auf Lager hat. Der Hersteller weist darauf hin, dass registrierte Kunden keinen garantierten Anspruch auf eine reservierte Konsole haben, allerdings dürften die Chancen dennoch nicht sooo furchtbar schlecht stehen. Ihr müsst die E-Mail-Adresse nutzen, hinter der eure PSN-ID hinterlegt ist, um von Sony informiert zu werden (und ihr müsst in den Einstellungen festgelegt haben, dass ihr über Werbeangebote des Publishers informiert werden wollt).

Pro Haushalt darf auf diesem Weg lediglich eine einzige Konsole gekauft werden und wenn ihr trotz Registrierung keine Konsole ergattern konntet, müsst ihr es leider erneut probieren. Aktuell benötigen Kunden in Deutschland zum Zahlungsabschluss auf eine Kreditkarte von Visa oder Mastercard. Weitere Zahlungsoptionen sollen in Zukunft hinzugefügt werden. Wollt ihr die Konsole an eine ungültige Lieferadresse verschicken, behält sich Sony das Recht vor, eure Bestellung zu stornieren.