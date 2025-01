PSN-Konten werden für PC-Spieler auf Steam optional

HQ

Hurra! PSN-Konten werden nicht mehr ein notwendiges Übel für alle von uns sein, die zuvor PlayStation-exklusive Spiele über Steam spielen möchten. Sony wurde heftig dafür kritisiert, dass es die Benutzer gezwungen hat, sich über die PlayStation Network anzumelden, um Titel wie God of War: Ragnarök und Horizon: Zero Dawn Remastered zu erleben. Aber jetzt machen sie einen Rückzieher.

PSN wird nicht mehr verpflichtend sein, sondern verschiedene Anreize bieten, um Spieler zum Einloggen zu verleiten. Dies geschieht in einigen Spielen in Form von kosmetischen Gegenständen, wie z. B. Armor of the Black Bear für Kratos in Ragnarök oder Spider-Man 2099 Black Suit in Marvel's Spider-Man 2.

Die betroffenen Spiele, bei denen PSN nicht mehr benötigt wird, sind: Marvel's Spider-Man 2, God of War: Ragnarök, The Last of Us: Part II Remastered und Horizon: Zero Dawn Remastered. Auf dem PS Blog schreiben sie:

"Beginnend mit der morgigen Veröffentlichung von Marvel's Spider-Man 2 für PC arbeiten wir daran, dem Spielen mit einem Konto für das PlayStation Network weitere Vorteile zu bieten. The Last of Us Part II Remastered (erscheint am 3. April 2025) wird neben God of War Ragnarök und Horizon Zero Dawn Remastered bald auch In-Game-Inhalte für Benutzer von PlayStation Network-Konten freischalten. Ein Konto für das PlayStation Network wird für diese Titel auf dem PC optional. Spieler, die sich weiterhin für ein PlayStation Network-Konto entscheiden, kommen außerdem in den Genuss zusätzlicher Vorteile wie Trophäen und Freundesverwaltung."

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie sich mit PSN über Steam anmelden möchten, sind die Belohnungen in den verschiedenen Spielen wie folgt:

Marvel's Spider-Man 2





Anzüge mit früher Freischaltung: der schwarze Anzug Spider-Man 2099 und der Anzug von Miles Morales 2099



Gott des Krieges: Ragnarök





Erhalte Zugriff auf das Set "Rüstung des Schwarzen Bären" für Kratos in der ersten Truhe mit verlorenen Gegenständen im Realm Between Realms (bisher nur in einem New Game+-Durchlauf zugänglich) und ein Ressourcenpaket (500 Hacksilver und 250 XP)



The Last of Us: Teil II Remastered





+50 Punkte, um Bonusfunktionen zu aktivieren und Extras freizuschalten



Jordans Jacke von Intergalactic: Der ketzerische Prophet als Skin für Ellie



Horizon: Zero Dawn Remastered





Erhalte Zugang zum Nora Valiant Outfit



Was denkst du darüber, ist es gut oder schlecht, dass Sony die PSN-Anforderung entfernt hat?