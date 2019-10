PS-Plus-Abonnenten haben zwischen dem 5. November und dem 3. Dezember die Möglichkeit, Nioh und Outlast 2 in ihrer PS4-Sammlungen aufzunehmen. Das Actionspiel von Team...

Nioh bei schnittigen 2,5 Millionen Kopien

am 6. Februar 2019 um 08:36 NEWS. Von Stefan Briesenick

Vor ziemlich genau zwei Jahren erschien das Actionspiel Nioh, in dem Team Ninja From Softwares Soulsborne-Formel in ein düsteres Fantasy-Setting im feudalen Japan...