PSG will Luis Enrique "für immer" behalten, was ihn zu einem der bestbezahlten Fußballtrainer der Welt machen würde

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Nach Jahren des Wunsches, in die europäische Elite einzusteigen, wurde Paris Saint-Germain im letzten Jahr schließlich Europameister und gewann die Champions League mit Luis Enrique an der Spitze. Der spanische Trainer ist in Paris sehr beliebt, und obwohl sein Vertrag 2027 endet, möchte der katarische französische Klub ihn mindestens bis 2030 behalten. Laut AS, die berichtet, dass Gespräche begonnen haben, Luis Enrique einen neuen Vertrag mit einer erheblichen Gehaltserhöhung anzubieten: zwei Jahre und verlängerbar auf ein drittes Jahr bis 2030.

Das neue, unbekannte Gehalt würde Luis Enrique zu einem der drei bestbezahlten Trainer der Welt machen, neben Diego Pablo Simeone bei Atlético de Madrid, Pep Guardiola bei Manchester City und Simone Inzaghi bei Al Hilal.

Laut AS ist die Verbindung zwischen PSG und Luis Enrique jedoch so stark, dass sie in Paris (oder in Doha, bezogen auf die Vereinsbesitzer) bereits "einen lebenslangen Vertrag mit dem Trainer in Betracht ziehen". "Alle Entscheidungen laufen über ihn, keine Verpflichtung erfolgt ohne seine Zustimmung, und er hat praktisch jeden Spieler, den er in den letzten drei Spielzeiten trainiert hat, verbessert." Es wurde berichtet.

Paris Saint-Germain wird heute Abend das Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Liverpool bestreiten, mit einer Führung von zwei Toren: Letztes Jahr besiegten sie ein deutlich stärkeres Liverpool im Achtelfinale im Elfmeterschießen und holten später den Pokal in die Lupe.