PSG verliert trotz numerischer Überlegenheit gegen die Bayern; Dembélé und Hakimi verletzt

HQ

Paris Saint-Germain musste in der Champions League eine 1:2-Niederlage gegen Bayern München hinnehmen, aber das war nicht die schlechteste Nachricht für die französische Mannschaft und den aktuellen Meister, da Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi (am Tag seines 27. Geburtstags) beide verletzt das Spiel verließen.

Luis Díaz, der große Neuzugang von Bayern München im Sommer aus Liverpool, erzielte in den ersten 30 Minuten die ersten und nur zwei Tore für die Bayern. Der Mittelfeldspieler war aber auch der Protagonist, als er bei einem Zweikampf Hakimi schwer am Knöchel verletzte. Vor der medizinischen Beurteilung besagen einige Vorhersagen, dass es etwa zwei Monate dauern kann, bis diese Art von Verletzung verheilt ist.

Zuvor hatte Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé ein Tor erzielt, das vom VAR aberkannt wurde, und drei Minuten später verließ er verletzt das Spielfeld, seine dritte Verletzung in dieser Saison. Dembélé hat in dieser Saison bereits die Hälfte der Spiele von PSG verpasst.

Die zweite Halbzeit wurde komplett von PSG dominiert, wie die Statistik zeigt: 25 Schüsse, 10 auf das Tor (vs. 9/4 für die Bayern) und 65% Ballbesitz, aber nur ein Tor von Joao Neves, womit die Bayern eine unglaubliche Serie von 16 Siegen in dieser Saison fortsetzen. Sie sind derzeit neben Arsenal die einzige Mannschaft mit bisher 12/12 Punkten in der Champions-League-Tabelle.