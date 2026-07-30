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Nasser al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain, könnte bei den nächsten FIFA-Wahlen zum Hauptkonkurrenten von FIFA-Präsident Gianni Infantino werden. Lange Zeit wurde der katarische Geschäftsmann, der auch Präsident des Qatar Tennis Federation sowie Vorsitzender der Qatar Sports Investments und der beIN Media Group ist, für die Rolle des FIFA-Präsidenten gemunkelt, doch er lehnte das Interesse an der Position ab.

Die lange Liste von Kontroversen, die Infantino angeführt hat, hat jedoch viele FIFA-Mitglieder, insbesondere bei der UEFA, verärgert, und die Ankündigung dieser Woche, dass die FIFA 20 % der Weltmeisterschaft durch Minderheitsanteile an einer Tochtergesellschaft verkaufen will, war der letzte Tropfen. Ein Notfall-Online-Treffen der UEFA ist für Donnerstagnachmittag angesetzt, bei dem Pläne für einen möglichen Boykott der Weltmeisterschaft diskutiert werden.

Ein weiteres Thema, das in der Sitzung angesprochen werden könnte, ist laut Politico, Unterstützung für einen Kandidaten zu gewinnen, der bei den nächsten FIFA-Wahlen im März 2017 mit Infantino konkurrieren soll, wo Infantino derzeit für seine letzte vierjährige Amtszeit ohne Gegenkandidaten antreten wird. Laut Politico haben drei hochrangige Fußballfunktionäre, die anonym sprechen, private Gespräche offenbart, um Nasser al-Khelaifi zu einem ernsthaften Anwärter gegen Infantino zu machen.

Ein Vertreter von al-Khelaifi sagte am Mittwoch, dass "Nasser absolut keinen Ehrgeiz, keine Absicht, kein Interesse an der FIFA-Rolle hat und weiterhin diskret alle Institutionen des Welt- und europäischen Fußballs unterstützen werde". Eine Quelle der Europäischen Union nach der FIFA-Situation sagte jedoch, dass "die Sterne sich ausgeriicht haben".

Klar erscheint, dass al-Khelaifi, falls er seine Meinung ändert, zumindest von UEFA-Mitgliedern erhebliche Unterstützung hätte, um zu verhindern, dass Infantino weitere vier Jahre Präsident wird...