PSG gegen Barça? Real Madrid gegen Man City? Atleti gegen Liverpool? Mögliche Ergebnisse für die Auslosung der Champions League

HQ

Da die Champions League K.-o.-Playoffs diese Woche endlich enden, beginnen die eigentlichen K.-o.-Runden der Champions League, wobei das Achtelfinale zwischen dem 10. und 11. März sowie am 17. und 18. März stattfindet. Am Dienstag und Mittwoch werden wir wissen, welche anderen gut qualifizierten Teams sich zu Barcelona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting, Manchester City, Arsenal oder Bayern gesellen können.

Am Donnerstag, den 26. Februar, finden ebenfalls die K.-o.-Playoffs der Europa League und Conference League statt, und am 27. Februar findet die Auslosung zur Entscheidung der Tabelle für die Runde der letzten 16 statt, beginnend um 11:00 Uhr, 10:00 Uhr GMT in Nyon, Schweiz.

Es wird die letzte Auslosung sein: Danach folgt ein vorgegebener Weg, der in zwei Hälften geteilt ist und bis zum Finale am 30. Mai in der Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, führt.

Mögliche Achtelfinale-Duelle nach der Auslosung:



Monaco/Paris gegen Barcelona oder Chelsea



Qarabag/Newcastle gegen Barcelona oder Chelsea





Galatasaray/Juventus gegen Liverpool oder Tottenham



Club Brugge/Atleti gegen Liverpool oder Tottenham





Real Madrid/Benfica gegen Sporting oder Manchester City



Bodo/Glimt/Inte gegen Sporting oder Manchester City





Borussia Dortmund/Atalanta gegen Arsenal oder Bayern



Olympiakos/Leverkusen gegen Arsenal oder Bayern

