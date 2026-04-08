PSG demütigt Liverpool in der Champions League: Die beste Nachricht für Liverpool ist das Ergebnis

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Paris Saint-Germain besiegte Liverpool im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales mit einer unglaublichen Überlegenheit in jeder Statistik, die sich nicht wirklich auf die Anzeigetafel niederschlug: 2:0, eine gute Führung, aber nicht endgültig. Liverpool muss das Niveau im Rückspiel in Anfield jedoch drastisch verbessern: In Paris trafen sie nur 3 Schüsse, gegenüber 17 Schüssen von PSG, und hatten nur 26 % Ballbesitz bei nur 78 % Passgenauigkeit (Paris hatte 93 %).

Laut CentreGoals war es das erste Mal seit sechs Jahren, dass Liverpool in der Champions League keinen einzigen Schuss aufs Tor abgab. Sicherlich nicht das Bild, das die frühen Vorhersagen erschienen hatten, die PSG-Liverpool als das ausgewogenere Duell der Viertelfinals betrachteten...

Désiré Doué und Kvaratskhelia erzielten zwei Tore für PSG und dominierten die ganze Zeit. Alexander Isak, der nach einer Verletzung zurückgekehrt ist, weil er im Dezember nicht gespielt hatte, konnte nichts daran ändern. Die Realität ist jedoch, dass Liverpool mit 0:2 noch daran arbeiten kann, nächste Woche mit Hilfe seiner Fans ein Comeback zu versuchen. Das gilt auch für Barça, das am Mittwoch mit 0:2 gegen Atlético verloren hat...