PS+-Deal lohnt sich für Hunter's Arena: Legends

HQ

Mantisco hat offenbar die richtige Entscheidung getroffen, als sie das Actionspiel Hunter's Arena: Legends in das Online-Angebot von Playstation Plus aufgenommen haben. Laut einer Pressemitteilung der Entwickler habe das "Battle-Royale"-Spiel seit der Aufnahme in das Abonnement über 300.000 Spieler gleichzeitig über PC und Playstation-Konsolen hinweg gezählt. Mehr als die Hälfte dieser Nutzer lassen sich auf den nordamerikanischen Kontinent verorten, während wir Europäer es mit den asiatischen Spielern zusammen gerade mal auf knapp 100.000 Menschen schaffen. Hunter's Arena: Legends ist noch nicht fertig und befindet sich im Early Access.