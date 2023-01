PSA: Stadia schaltet sich in weniger als zwei Tagen ab

HQ

Wenn Sie ein begeisterter Google Stadia-Nutzer sind/waren, denken Sie daran, alle Ihre Daten so schnell wie möglich auf andere Plattformen zu übertragen. Denn in den nächsten Tagen wird die Plattform offiziell geschlossen, was bedeutet, dass Sie keines der Spiele, die Sie dort besitzen, spielen oder auf die Daten zugreifen können, die Sie auf der Spiele-Streaming-Plattform gesammelt haben.

Das genaue Datum und die Uhrzeit der Abschaltung sind Januar 19 um 7:59 GMT / 8:59 MEZ, also stellt sicher, dass eure Ubisoft-Spiele anderswo verfügbar gemacht wurden, dass Destiny 2 Cross-Save aktiviert hat, damit eure Hüter die Schließung überleben und so weiter.