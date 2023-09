PSA: Marvel's Avengers ist im Angebot, bevor es für immer entfernt wird

HQ

Marvel's Avengers von Square Enix erwies sich nicht als der große Erfolg, den sich die Fans erhofft hatten. Übersät mit Mikrotransaktionen und Live-Service-Elementen, schnitt es in den Kritikerrezensionen und in den Augen des allgemeinen Publikums negativ ab.

Square Enix entschied, dass es an der Zeit war, es einzupacken, und kündigte Anfang dieses Jahres an, dass das Spiel am 30. September von der Liste genommen wird. Wenn Sie jedoch sehen wollten, worum es bei der ganzen Aufregung geht, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt.

Derzeit ist Marvel's Avengers auf Steam sowie in den PlayStation- und Xbox-Stores um 90 % reduziert, so dass es 3 £ auf der Valve-Plattform zu kaufen und zu behalten und auf der Konsole fast genauso günstig ist (ca. 4,50 £). Zugegeben, es ist erwähnenswert, dass der Xbox-Deal nur für Game Pass-Abonnenten zu sein scheint. Für einige ist dies ein ausreichender Rabatt, um zu sehen, ob das Spiel wirklich so glanzlos war, wie die Leute sagten. Wenn Sie es jedoch ausprobieren möchten, handeln Sie schnell, da nicht mehr viel Zeit bleibt, bevor es für immer verschwindet.