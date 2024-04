PSA: Die BAFTA Games Awards finden heute Abend statt, hier erfährst du, wie/wann du zuschauen kannst

HQ

Während die Game Awards vielleicht die Zeremonie sind, bei der Spiele gefeiert werden, auf die die meisten Augen gerichtet sind, sind die BAFTAs auf der anderen Seite des großen Teichs wahrscheinlich die größte und prestigeträchtigste Preisverleihung für Videospiele. Für uns Briten lohnt es sich, bis ins nächste Jahr zu warten, um zu sehen, wer am Ende eines dieser seltsamen Gesichtsmasken-Preisdinge mit nach Hause nimmt.

Es wird erwartet, dass heute Abend viele Talente aus der gesamten Gaming-Branche auftreten werden, wobei die Show um 19:00 Uhr BST/20:00 Uhr MESZ beginnt und live von YouTube und Twitch gestreamt wird. Wenn Sie auch den Glanz und Glamour des roten Teppichs erleben möchten, beginnt dies um 17:00 Uhr BST/18:00 Uhr MESZ.

In Bezug auf das, was wir bei der Show erwarten können, scheint es eine weitere große Nacht für Larian Studios und Baldur's Gate III zu werden. Spider-Man 2, Alan Wake 2 und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind ebenfalls für mehrere Preise nominiert und ergänzen die führenden Spiele mit bekannten Namen aus anderen Preisverleihungen.

Dies ist auch die 20. Verleihung der BAFTA Games, die bereits 2003 ins Leben gerufen wurde und ein großer Schritt nach vorne war, um Spiele als Kunstform anzuerkennen, die Filmen, Musik und mehr entspricht.

Werden Sie sich heute Abend die BAFTAs ansehen?