PSA: Das Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal beginnt morgen früher, hier ist der Grund

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Paris Saint-Germain und Arsenal treffen im Champions-League-Finale 2025/26 am Samstag, den 30. Mai, im Puskás Aréna in Budapest aufeinander, und zum ersten Mal findet das Spiel am Nachmittag statt am Abend statt. Die übliche Startzeit, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST, wurde um drei Stunden vorverlegt, auf 18:00 Uhr MESZ, 17:00 Uhr BST.

Die UEFA kündigte es letzten August an und nannte einige Gründe, hauptsächlich um es zugänglicher und inklusiver zu machen und den Fans "die Möglichkeit zu bieten, den Rest des Abends mit Freunden und Familie zu genießen und über das Spiel der Saison nachzudenken", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ä�eferin. Für Fans, die das Stadion besuchen, insbesondere für diejenigen mit Kindern, wird es einfacher sein, hin- und auszusteigen: besserer öffentlicher Nahverkehr und mehr Sicherheit tagsüber, während die Gastgeberstädte es leichter finden werden, die Tausenden von Fans zu organisieren und von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Feierlichkeiten zu profitieren, da die meisten Bars und Restaurants nach Spielende noch geöffnet sind.

Es ist die größte Veränderung seit der Verlegung des Champions-League-Finales von Mitte der Woche auf Samstag (was erstmals 2010 geschah). Wenn Sie also das Finale am Samstag sehen wollen, denken Sie daran, dass es um 18:00 Uhr MESZ und 17:00 Uhr BST beginnt. Was hältst du von dieser Veränderung?