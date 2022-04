PS5-Version von Ys VIII: Lacrimosa of Dana bestätigt

HQ

NIS America arbeitet mit Nihon Falcom daran, das JRPG Ys VIII: Lacrimosa of Dana im Herbst nativ auf der Playstation 5 zu unterstützen. Das PS-Vita-Spiel ist seit 2016 in Japan erhältlich und inzwischen könnt ihr das Abenteuer auf so ziemlich allen Plattformen spielen (die Xbox-Konsolen stellen nach wie vor die Ausnahme dar).

Welche technischen Vorzüge diese neue Fassung gegenüber dem bestehenden PS4-Port mit sich bringt, hat der Publisher bei der Ankündigung nicht bekanntgegeben. Wir hoffen sehr, dass das Game nicht nur mit 4K-Auflösung und 60fps abgespielt wird, denn sonst gibt es ehrlich gesagt nur wenig Grund, noch bis zum Herbst zu warten, um die sechs Jahre alte Geschichte nachzuholen oder noch einmal anzuwerfen.