PS5-Version von Yakuza: Like a Dragon gleicht der Xbox-Series-Version

Microsoft hat Sega zu einem unsinnigen Exklusivvertrag überreden können, um Yakuza: Like a Dragon zum Start der Xbox Series im vergangenen November bewerben zu können. Das Spiel erschien auf Xbox One, auf Xbox Series, auf dem PC und auf der Playstation 4 - nicht aber auf der Playstation 5. Ihr könnt den Titel zwar seit dem ersten Tag via Abwärtskompatibilität auf der neuen Sony-Konsole spielen, doch die sagenumwobenen Next-Gen-Features werden aufgrund des Marketing-Deals noch bis zum 2. März zurückgehalten.

Jetzt haben wir mehr Informationen darüber erhalten, wie Yakuza: Like a Dragon auf der Playstation 5 laufen wird. Es stellt sich heraus: genauso wie auf der Xbox Series. Grafik und Performance sind identisch mit den Einstellungen der Series X, ihr dürft also zwischen einer 4K-Auflösung bei 30 fps und einer 1440p-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde wählen.

Quelle: Ryu ga Gotoku Studio (1), (2).