PS5-Gameplay von MLB The Show 21 nimmt Performance und Auflösung ins Ziel

You're watching Werben

Während EA die Sportarten American Football, Fußball und Hockey virtuellen dominiert, begeistert 2K Sports Fans von Basketball und Wrestling. Sony ist jedoch der König im Bereich Baseball, denn ihre Lizenzmarke ist in den USA enorm beliebt. Dieses Jahr wird MLB The Show 21 erstmals nicht nur für Playstation 4 und PS5 veröffentlicht, sondern auch auf Xbox One und Xbox Series bereitstehen. In einem brandneuen Video zeigt uns Sonys San Diego Studio deshalb, was sich in diesem Jahr geändert hat - "4K/60 fps".