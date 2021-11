PS5-Gameplay aus der Anniversary Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim wird heute zehn Jahre alt und Bethesda feiert diesen Anlass mit der Neuveröffentlichung des alten Rollenspiels in der sogenannten "Anniversary...

Am 11. November erscheint The Elder Scrolls V: Skyrim zum dritten Mal. Die Anniversary-Edition erweitert den Rollenspielklassiker mit zusätzlichen Inhalten, die...

Bethesda Game Studios sieht im zehnten Geburtstag von The Elder Scrolls V: Skyrim eine passende Gelegenheit, das Spiel noch einmal zu verkaufen und weil die...

Erobert The Elder Scrolls V: Skyrim nach zehn Jahren noch einmal auf PS5 und Xbox Series

am 20. August 2021 um 16:07 NEWS. Von Jonas Mäki

The Elder Scrolls V: Skyrim wurde in den letzten zehn Jahren bereits in sechs unterschiedlichen Formaten veröffentlicht, darunter eine Remastered-Edition für Playstation...