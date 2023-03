PS5-Firmware-Update fügt Discord-Funktionalität hinzu

HQ

Es ist, nicht mit deinen Freunden chatten zu können, wenn du keinen Zugriff auf die gleichen Plattformen hast. Glücklicherweise hat PlayStation im neuesten Firmware-Update der Konsole endlich die Discord-Funktionalität auf PS5 gebracht.

Das 1,1 GB große Update macht jedoch viel mehr als nur Discord-Funktionalität zu PlayStation. Wie in einem PlayStation-Blogbeitrag beschrieben, wird es jetzt auch VRR für 1440p-Displays ermöglichen, was Unebenheiten im Bild glätten sollte. Außerdem wurden die Spiele-Hubs erweitert, um die für ein Spiel aufgewendeten Stunden, den Gesamtfortschrittsprozentsatz und einen Abschnitt "Freunde, die spielen" aufzunehmen, in dem Sie sehen können, wem sonst noch ein Spiel gehört.

Darüber hinaus können Sie jetzt Sprachbefehle verwenden, um Videoclips des Gameplays zu speichern, aber dies wird gerade in Großbritannien und den USA getestet.

Seht euch die vollständigen Patchnotes unten an:



Die 1440p-Videoausgabe wurde auf PS5 erweitert.



VRR (variable Bildwiederholrate) wird jetzt für 1440p-Auflösung unterstützt.



Mehr Modi und HDMI-Geräte werden jetzt unterstützt. Um zu überprüfen, ob Ihr HDMI-Gerät dies unterstützt, gehen Sie zu Einstellungen > Bildschirm und Video- > Videoausgabe > 1440p-Ausgabe testen.



Sie können jetzt Daten zwischen PS5-Konsolen übertragen.



Übertrage ganz einfach alle deine PS5-Daten auf eine andere PS5. Durch diesen Vorgang werden deine Daten auf deiner ursprünglichen PS5 nicht entfernt oder geändert.



Du kannst jetzt Discord-Voice-Chats auf deiner PS5 beitreten.



Verknüpfe dein Discord-Konto mit deinem Konto für das PlayStation Network. Verwende die Discord-App auf deinem Mobilgerät oder Computer, um einen Discord-Voice-Chat auf PS5 in Gang zu bringen. Du kannst deine Discord-Freunde auch sehen lassen, wann du online bist und was du spielst.



Voice Command unterstützt jetzt die Verwendung Ihrer Stimme zum Speichern von Videoclips Ihres Gameplays.



Sag "Hey PlayStation, nimm das auf!", um einen Videoclip deines letzten Gameplays zu speichern. Die standardmäßig gespeicherte Dauer basiert auf Ihren Einstellungen.



Sie können auch eine bestimmte Dauer Ihres Spiels speichern, von 15 Sekunden bis 60 Minuten. Um beispielsweise 5 Minuten zu sparen, sagen Sie "Hey PlayStation, nimm die letzten 5 Minuten auf".



Sagen Sie "Hey PlayStation, starte die Aufnahme", um manuell eine neue Gameplay-Aufnahme zu starten. Sie können dann "Hey PlayStation, Aufnahme stoppen" sagen, um die Aufnahme zu beenden und den Videoclip zu speichern.



Derzeit ist Voice Command (Vorschau) nur für Spieler mit PlayStation Network-Konten in den USA und Großbritannien auf Englisch verfügbar.







Weitere aktualisierte Funktionen

Die folgenden Verbesserungen wurden an der Screenreader-Funktion vorgenommen:



Der Screenreader bietet jetzt eine detailliertere Anleitung beim Navigieren in der Konsole. Es wird Ihnen nun mitgeteilt, in welche Richtung Sie sich von der aktuell ausgewählten Komponente bewegen können, sowie Ihre aktuelle Position in einer Komponente mit mehreren Elementen.



Wenn Sie den Screenreader im Webbrowser verwenden, sehen Sie jetzt Ränder um den Abschnitt, der laut vorgelesen wird.



Der Screenreader wurde aktualisiert, um bestimmte Schlüsselbegriffe korrekt vorzulesen.



Die folgenden Funktionen wurden den Spiele-Hubs hinzugefügt:



Jedes Spiel verfügt über einen Timer im Spiele-Hub, der die gesamte gespielte Zeit aufzeichnet.



Der Spielfortschritt wird auch für Spiele angezeigt, die eine Mindestanzahl von Story-Aktivitäten aufweisen.



Die Kachel "Friends Who Play" wurde hinzugefügt.



Sie können sehen, welche Ihrer Freunde das Spiel besitzen und wer gerade online ist.



Wenn Sie die Kachel auswählen, können Sie sehen, was Ihre Freunde tun, und Sie können auch auf das Profil Ihrer Freunde zugreifen, wo Sie mehr Interaktionsoptionen erhalten.



Die Trophäenkachel wurde verschoben und aktualisiert, damit sie leichter zugänglich ist und Ihren Trophäenfortschritt anzeigt.



Wettbewerbsfähige Multiplayer-Karten können im Vollbildmodus angezeigt werden. Wenn Sie Aktivität starten auswählen, werden Sie direkt zu diesem Spiel weitergeleitet. Die prominente Platzierung und Größe der Karte macht sie zu einer einfachen Option für den Multiplayer.







Die folgende Aktualisierung wurde an der Crossplay-Funktion vorgenommen:

In Spielsitzungskarten von Cross-Play-Spielen können Sie jetzt die Mitglieder sehen, die auf anderen Plattformen spielen.

Die folgenden Features wurden der Game Base hinzugefügt:

Sie können jetzt eine Anfrage zum Teilen des Bildschirms senden oder Ihren Bildschirm direkt von seinem Profil aus mit einem Freund teilen.

Wähle das Symbol "Bildschirm teilen" im Profil deines Freundes aus.

Du kannst deinem Freund auch über die PlayStation App eine Anfrage zum Teilen des Bildschirms senden.

Auf der Voice-Chat-Karte wird ein beitrittsfähiges Symbol für Gruppenmitglieder angezeigt, die ein Spiel spielen, an dem Sie teilnehmen können. Sie können dem Spiel direkt beitreten, indem Sie den Spieler auswählen und dann im Menü Spiel beitreten auswählen.

Freunde, die in der PlayStation App aktiv sind, werden jetzt als online in deiner Freundesliste angezeigt.

Wir haben die folgende Verbesserung in der Spielebibliothek vorgenommen:

Sie können die Standardsortierreihenfolge für Spiele innerhalb von Spielelisten festlegen.

Verwenden Sie Filter in Ihrer Mediathek, um PS VR- und PS VR2-kompatible Spiele leicht zu finden.

Die folgenden Einstellungen wurden den Spielvorgaben hinzugefügt:

Sie können Ihre Einstellungen festlegen, um festzulegen, wer teilnehmen und wer andere Spieler zu Multiplayer-Sitzungen einladen kann, die Sie für unterstützte Spiele erstellt haben. Gehen Sie zu Einstellungen > gespeicherten Daten und Spiel-/App-Einstellungen > Spielvorgaben > Online-Multiplayer-Sitzungen und wählen Sie Ihre Einstellungen unter Wer kann teilnehmen und wer kann einladen.

Beim Herunterladen oder Installieren eines Spiels wurde die Art und Weise geändert, wie Ihre gespeicherten Daten überprüft werden.

Wenn es sich um ein PS4-Spiel handelt und Sie keine gespeicherten Daten im Konsolenspeicher haben, werden Sie jetzt benachrichtigt, wenn gespeicherte PS4-Daten im Cloud-Speicher verfügbar sind.

Wenn es sich um ein PS5-Spiel handelt, das gespeicherte PS4-Daten verwenden kann, und Sie keine gespeicherten Daten im Konsolenspeicher haben, werden Sie jetzt benachrichtigt, wenn gespeicherte PS4-Daten im Cloud-Speicher verfügbar sind.

Um deine gespeicherten Daten aus dem Cloud-Speicher herunterzuladen, drücke die PS-Taste, um die Benachrichtigung zu erweitern, und wähle dann Gespeicherte PS4-Daten herunterladen aus.

Du kannst jetzt auswählen, welche Mediengalerie-Dateien manuell in die Aufnahmen der PlayStation App hochgeladen werden sollen. Bestehende Inhaltsrichtlinien gelten weiterhin.

Die folgenden Änderungen wurden an der Bildschirmtastatur vorgenommen:



Wenn Sie mit der Eingabe von Zeichen beginnen, werden Vorschläge oben auf der Bildschirmtastatur angezeigt. Wenn Sie die R1-Taste drücken, anstatt den ersten Vorschlag einzugeben, wählen Sie ihn jetzt einfach aus. Um den ausgewählten Vorschlag einzugeben, drücken Sie die X-Taste.



Wenn Sie gelernte Vorschläge sehen, die die Konsole vergessen soll, können Sie sie aus dem Optionsmenü löschen.



(Nur für japanische Tastatur) Die Vorschläge, die bei der Eingabe von Zeichen angezeigt werden, werden jetzt sowohl in Zeichen halber als auch in voller Breite angezeigt.



Unicode 15.0 Emoji können jetzt angezeigt werden.



Der Zeitaufwand für die Durchführung von Integritätsprüfungen an heruntergeladenen Daten wurde erheblich reduziert. Dieser Vorgang wird durchgeführt, während das Kopieren... -Label wird auf dem heruntergeladenen Element im Steuerelement Downloads/Uploads im Kontrollzentrum angezeigt.



Die Art und Weise, wie installierte Spiele gestartet werden, wurde geändert.



Wenn Ihre PS5 die Download-Version eines Spiels hat, das Sie nicht gekauft haben (z. B. diejenigen, die andere Benutzer auf Ihrer PS5 gekauft haben), und wenn Sie die Disc-Version haben, können Sie jetzt die installierte Download-Version abspielen, indem Sie die Disc einlegen (ohne die Disc-Version zu installieren).



Wenn Sie ein Spiel mit der Disc installiert und die Download-Version des Spiels erworben haben, können Sie jetzt die installierte Disc-Version des Spiels spielen, ohne die Disc einzulegen.



Das Hinweissystem wurde erweitert, um eine Liste von Zielen anzuzeigen, wenn das Spiel diese bietet. Wählen Sie ein beliebiges Ziel aus, um ein detaillierteres Video oder einen Texthinweis anzuzeigen.



Sie können jetzt Ihre autorisierten Apps in den Einstellungen anzeigen und verwalten.



Autorisierte Apps sind Apps und Dienste von Drittanbietern, mit denen du dein Konto für das PlayStation Network verknüpft hast. Wenn Sie eine autorisierte App verwenden, erteilen Sie die Erlaubnis, Ihre Kontodaten mit dieser App zu teilen.



Um Ihre autorisierten Apps anzuzeigen und zu verwalten, gehen Sie zu Einstellungen > Benutzer und Konten > autorisierte Apps.



Wir haben die Gerätesoftware für DualSense Wireless Controller, DualSense Edge Wireless Controller und PlayStation VR2 Sense Controller aktualisiert.



Das Update verbessert die Stabilität.



Sie können jetzt die DualSense Wireless Controller Gerätesoftware mit einer drahtlosen Verbindung aktualisieren.



Wenn Sie Probleme beim drahtlosen Aktualisieren der Gerätesoftware haben, verbinden Sie Ihren Controller über das USB-Kabel mit Ihrer PS5, um ihn zu aktualisieren. Sie können drahtlos für das nächste Update aktualisieren.



DualSense Edge Wireless Controller und PlayStation VR2 Sense Controller unterstützen bereits drahtlose Updates für die Gerätesoftware. Dieses Update ist nicht erforderlich, um drahtlose Updates für diese Controller durchzuführen.



Die folgenden Probleme wurden behoben: