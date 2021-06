PS5/Xbox Series X schaffen F1 2021 in 1440p bei 120 Bildern pro Sekunde

Wie viele andere Titel lässt uns F1 2021 auf den aktuellen Konsolenmodellen die Wahl zwischen einem Grafik- und einem Performance-Modus, die jeweils unterschiedliche Prioritäten hinsichtlich Auflösung und Bildrate zeigen. In einem Interview mit Gamingbolt verrät der Game Director Lee Mahler von Codemasters, dass F1 2021 die technische Leistungsfähigkeit der meisten anderen Konsolenspiele übertreffen wird.

Auf PS5 und Xbox Series X sei das Spiel dazu in der Lage, 4K-Texturen und 60 Bilder pro Sekunde abzuspielen, alternativ erreicht ihr 1440p-Darstellung bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Welche Performance die Xbox Series S an den Tag legt, ist nicht bekannt. Am 16. Juli erscheint das Game auf PC und Konsole. Eine kleine Rundfahrt konnten wir bereits absolvieren, falls ihr euch weitere Eindrücke zum Spiel wünscht.