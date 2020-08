PS5- und Xbox-Series-X-Upgrade von Control sind nicht kostenlos

Viele Entwickler und Publisher bemühen sich derzeit darum, den anstehenden Generationswechsel so seicht wie möglich zu gestalten. Zu diesem Zweck werden Initiativen wie Smart Delivery ins Leben gerufen, die Kunden einen weiteren Grund zum Kauf eines aktuellen Produkts geben. Wer ein Spiel für PS4 oder Xbox One kauft, darf es entweder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf der Hardware der kommenden Generation spielen. In manchen Fällen wird sogar von entsprechenden Software-Updates gesprochen, die noch mehr Leistung aus den modernen Systemen herauskitzeln sollen. Die meisten Firmen stellen diese Next-Gen-Upgrades kostenlos bereit, doch es gibt seit heute ein prominentes Gegenbeispiel.

Remedy Entertainment und 505 Games haben nämlich gerade eine neue Version von Control angekündigt, die unter anderem auf den Systemen Playstation 5 und Xbox Series X abgespielt wird. Der Haken an der Sache: Ausschließlich diese Version wird Cross-Gen-Unterstützung erhalten, die normale Version lässt sich wohl nicht auf der Hardware zocken. Die Ultimate-Fassung erscheint am 27. August auf Steam (dort war es bislang nicht erhältlich), während Spieler im Epic Games Store, auf PS4 und auf der Xbox One noch bis zum 10. September warten müssen. Diese Version beinhaltet alle vorgenommenen Verbesserungen und beide Erweiterungen (Foundation und AWE).

Obwohl im offiziellen FAQ momentan keine Option erwähnt wird, mit der bestehende Kunden ihre Versionen von Control zu einer Ultimate Edition aufrüsten können, würde diese Option den nicht gerade begeisterten Fans sicher sehr entgegenkommen.