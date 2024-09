PS5-Laufwerk steigt nach der Ankündigung der PS5 Pro auf die Amazon-Bestsellerliste

HQ

Anfang dieser Woche haben wir die Enthüllung der PS5 Pro gesehen. Eine Konsole, von der wir schon seit geraumer Zeit wussten, dass sie auf den Markt kommen würde, und doch gab es gelinde gesagt gemischte Reaktionen, als es endlich soweit war. 699 $, kein vertikaler Ständer, kein Laufwerk.

Dennoch scheint es, dass sich viele Leute auf die Konsole vorbereiten, indem sie bereits ein Laufwerk bestellen. Wie von Wario64 erwähnt, hat das PS5-Laufwerk #8 in den Amazon-Bestsellern erreicht und ist beim amerikanischen Einzelhändler Best Buy ausverkauft.

Vielleicht bereiten sich hier diejenigen vor, die ein Laufwerk benötigen, wenn die PS5 Pro auf den Markt kommt, oder es könnten Scalper sein, die sich auf den Ansturm von Leuten vorbereiten, die später in diesem Jahr ein Laufwerk brauchen. So oder so, es scheint, dass die Menschen bereits für die Markteinführung der PS5 Pro planen.