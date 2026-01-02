PS5-Jailbreaker könnten kurz bevorstehen, wenn ROM-Schlüssel auslaufen

HQ

Es scheint, dass die PlayStation 5-ROM-Schlüssel geleakt wurden. Falls das nicht sofort Alarm schlägt, sind diese Schlüssel die am besten geschützte Sicherheitsebene der Konsole und speziell an die Hardware der PS5 gebunden.

Wie von TheCyberSecGuru berichtet, sind ROM-Schlüssel die "Hardware-Wurzel des Vertrauens", was bedeutet, dass sie nicht über einen Software-Patch geändert werden können, und sobald Menschen Zugriff darauf haben, ist es unglaublich schwierig, das rückgängig zu machen. Neue ROM-Schlüssel könnten über die AMD-APUs zu einer neuen Version der PS5-Hardware hinzugefügt werden, aber das würde bedeuten, dass jede bis zu diesem Zeitpunkt verkaufte PS5 weiterhin ausnutzbar wäre, was zu einem ähnlichen Szenario wie bei der PS3 führen würde, bei dem moddbare Versionen der Konsole über Secondhand-Händler einen Aufpreis kosten.

Custom Bootloader, Linux-Unterstützung und Jailbreaking scheinen bald im Menü zu sein, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der PS5-Konsolen aufwirft. Das heißt nicht, dass du bald gemoddete PS5s in der Wildnis finden wirst, aber es ist ein großer Schritt in diese Zukunft. Wenn du jemand bist, der gerne die sieben Meere beseglt, wirst du wahrscheinlich gute Nachrichten finden, aber wenn du eher ein Traditionalister bist, könnte das etwas beunruhigend sein.