PS5 geht in Großbritannien in den Verkauf, Konsolenverkäufe steigen um 75%

HQ

Erst kürzlich gab Sony bekannt, dass die PlayStation 5-Verkäufe weltweit die Zahl von 40 Millionen überschritten haben, aber nur weil es Millionen dieser Konsolen in freier Wildbahn gibt, heißt das nicht, dass noch jeder eine hat.

Tatsächlich ist Großbritannien der perfekte Beweis dafür, da die Konsole kürzlich bei einer Reihe von Einzelhändlern im ganzen Land zum Verkauf angeboten wurde, was die Bevölkerung anscheinend in einen kleinen Rausch versetzte, da die PS5-Verkäufe danach um satte 75% stiegen.

Gamesindustry.biz berichtet, dass dies auch bedeutete, dass die PS5-Einnahmen in Großbritannien im Vergleich zur Vorwoche um 63 % gestiegen sind. Es war auch die Basis-PS5, die die meisten Verkäufe erzielte, da diese Plattform in diesem Zeitraum um 205 % bei den Einheiten und 162 % beim Umsatz zulegte.

In der Verkaufsphase fielen einige PS5 auf bis zu 399 £. Der Haken an der Sache ist, dass dies nur eine vorübergehende Kostensenkung war, was bedeutet, dass PS5s im ganzen Land wieder zu ihrem üblichen Preis von 450 GBP zurückkehren.