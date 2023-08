PS5 führte die Verkäufe von britischen Konsolen im Juli 2023 an

HQ

Erst gestern berichteten wir über die Nachricht, dass eine Sammlung alter Call of Duty-Spiele im Juli 2023 zu den meistverkauften Titeln in Großbritannien gehörte. Nun, jetzt können wir ein paar Informationen in Bezug auf Konsolenverkäufe hinzufügen.

Laut Gamesindustry.biz wurde uns gesagt, dass die PS5 erneut führend war, wobei die Konsolenverkäufe im Vergleich zum letzten Juli um 7 % gestiegen sind, auch wenn die Konsolen- und Spieleverkäufe im Juni 2023 um 7 % zurückgegangen sind.

Die PS5 profitierte von den jüngsten Geschäften und schoss mit einem Anstieg von 68 % seit Jahresbeginn in die Höhe, wobei der Sprung unter Einbeziehung der August-Daten noch höher war.

Bei den anderen Konsolen belegte Nintendo Switch mit einem Umsatzrückgang von 15 % im Vergleich zum Juni 2023 und einem Rückgang von 8,5 % in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zu den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 den zweiten Platz.

Bei der Xbox belegten die Series X und S den dritten Platz, mit einem Umsatzrückgang von 12 % im Vergleich zum Juni 2023 und einem Umsatzrückgang von 22,8 % seit Jahresbeginn.

Zu guter Letzt ist es erwähnenswert, dass die PS4-Verkäufe in diesem Jahr tatsächlich um satte 331 % gestiegen sind.