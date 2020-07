PS5: Dualsense ist etwas größer als der Dualshock 4

Ende der Woche hat der ehemalige Journalist Geoff Keighley die Ehre gehabt, Sonys Playstation-5-Controller Dualsense vorzuführen und auszuprobieren. Unter anderem stellte der Mann den Vergleich mit dem aktuellen Dualshock 4-Modell her, was erste Direktvergleiche zulässt. Eigentlich wussten wir schon, dass der Duaslsense etwas größer ist, als der Playstation-4-Controller, was teilweise auf die zusätzliche Technologie zurückzuführen ist. In der Präsentation hob Keighley sowohl das Mikrofon als auch das haptische Feedback der Schultertasten hervor, während Astro's Playroom auf einer Playstation 5 abgespielt wurde. Hier seht ihr Aufzeichnungen der gesamten Sendung:

You're watching Werben