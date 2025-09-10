PS5-Dateigröße und Startversion für Silent Hill f

HQ

Diesen September beginnt die Horror-Saison für einige Zeit, lange bevor sich Halloween am Horizont abzeichnet, denn Silent Hill f, der neue Teil der Konami-Serie, der diesmal von Neobards Unterhaltung entwickelt wurde, erscheint am 25. September auf PC und PlayStation 5. Wir haben es bereits auf der Gamescom getestet und unsere Eindrücke belegen, dass es sowohl langjährige Fans der Serie als auch Neueinsteiger begeistern wird.

Jetzt hat das PlayStation Game Size-Konto einen Beitrag veröffentlicht, in dem sowohl die Version von Silent Hill f enthüllt wird, die zum Start erscheinen wird (Version 1.001.000, wenn es keinen Pre-Release-Patch gibt), als auch wie viel Speicherplatz das Spiel einnimmt, wenn es auf PS5 installiert ist. Man muss dazu sagen, dass es trotz seiner leistungsstarken Grafik wie ein ziemlich gut optimiertes Spiel aussieht, da die Download-Datei nur 36.637 GB "wiegt".

Ist Silent Hill f einer Ihrer am meisten erwarteten Titel in diesem Monat?