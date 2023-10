PS5-Cloud-Streaming ist ab sofort in Japan verfügbar und kommt nächste Woche nach Europa

HQ

PlayStation Plus Premium gibt Abonnenten die Möglichkeit, mit einer Cloud-Streaming-Option auf umfangreiche Downloads zu verzichten. Bisher war dies nicht für PS5-Spiele verfügbar, aber in Japan können Benutzer bereits auf Titel wie Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart und mehr mit 4K und 60 FPS zugreifen.

In einem neuen Blogbeitrag kündigte Sony an, dass die Veröffentlichung dieser Funktion auch in Nordamerika und Europa sehr bald angestrebt wird. Europa wird das PS5-Cloud-Streaming am 23. Oktober erhalten, während Nordamerika es eine Woche später, am 30. Oktober, erhalten wird.

Diese Daten sind nur Ziele, wie Sony skizziert, aber sollte sich das Feature in Japan als Erfolg erweisen, sehen wir keinen Grund, warum es nicht bald auf unsere Konsolen kommen sollte. Du brauchst eine anständige Internetgeschwindigkeit, um die Spiele in 4K laufen zu lassen, aber abgesehen davon kannst du loslegen, solange du eine PS5 und ein PS Plus Premium-Abonnement hast.