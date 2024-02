PS5-Beta verbessert DualSense-Audio und Bildschirminteraktionen

HQ

Sony möchte die Bildschirmfreigabe und die DualSense-Audiofunktionen auf deiner PlayStation 5-Konsole verbessern. In einem neuen Blogbeitrag wurden die Änderungen beschrieben, und obwohl es sich vielleicht nicht um die größten Änderungen an Ihrer Hardware handelt, werden sie hoffentlich ziemlich bemerkenswert sein.

Was die DualSense-Audioverbesserungen betrifft, so kann dein Controller jetzt Töne mit einer höheren Lautstärke erzeugen, was bedeutet, dass du Spielaudio und Voice-Chat einfacher über deinen Controller hören kannst. Es gibt jetzt auch eine Geräuschunterdrückung an Ihrem Mikrofon, so dass Sie hoffentlich Hintergrundgeräusche entfernen können, während Sie über das Mikrofon Ihres Controllers sprechen.

Die Funktion zum Teilen des Bildschirms erhält auch einige neue interaktive Elemente, die es dem Moderator und den Zuschauern ermöglichen, auf dem Bildschirm zu zeichnen oder einen bestimmten Teil des Bildschirms anzupingen, während sie gleichzeitig über Emojis mit dem Spieler interagieren können.