PS4-Version von The Ascent läuft nur noch mit 30 fps, Matchmaking mit PS5 wird vorerst ausgesetzt

Vor zwei Wochen ist The Ascent auf den beiden laufenden Playstation-Generationen erschienen, allerdings bemängeln Spieler technische Unzulänglichkeiten in diesen Versionen. Um Performance-Probleme auf der PS4 zu umgehen, hat Neon Giant deshalb ein neues Update veröffentlicht, das die Bildrate des Games in dieser Plattform auf 30 fps beschränkt. Gleichzeitig deaktiviert das Team das Cross-Gen-Matchmaking zwischen PS4 und PS5, sodass Spieler auf den entsprechenden Systemen nicht länger miteinander zusammenspielen können. Das Feature sei unabsichtlich gestartet worden und erfordere mehr Arbeit, ehe es veröffentlicht werden könne, schreibt Neon Giant.

Quelle: Neon Giant.