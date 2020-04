PS4-Termin für Doraemon Story of Seasons in Europa

Anfang der Woche haben wir gesehen, dass Doraemon Story of Seasons in Japan für die Playstation 4 entdeckt wurde, ein paar Tage später kommt Bandai Namco auch in Europa mit einer entsprechenden Ankündigung um die Ecke. Das Abenteuer mit der japanischen Kultfigur erscheint am 4. September in Deutschland auf der aktuellen Sony-Konsole. Der blaue Katzenroboter hat bereits auf PC und Nintendo Switch ein paar schlaue Ratschläge für euch bereit, falls ihr nicht länger warten wollt.

In diesem Abenteuer sind Nobita und seine Freunde aus Versehen in eine andere Welt gereist, in der alle Kinder arbeiten und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten müssen. Doraemon hat unterwegs leider einige seiner hilfreichen Gadgets verloren, die wir erst nach und nach wiederentdecken. Wir müssen uns so lange um eine Farm kümmern und verschiedene Aufgaben für die Dorfbewohner erledigen. Mehr Eindrücke bekommt ihr in unserer Kritik zum Spiel.