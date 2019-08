PS4-Spieler sehen Aloy aus Horizon: Zero Dawn in Monster Hunter World: Iceborne wieder

Monster Hunter: World ist Capcoms wichtigster Titel und aus diesem Grund haben die Japaner in den vergangenen 20 Monaten unglaublich viel Arbeit in Updates und Kooperationen mit anderen Games und Franchise gesteckt. Eines der ersten Gastspiele, das das Entwicklerstudio letztes Jahr für ihre Monsterjagd auf der Playstation 4 inszenierte, war Horizon: Zero Dawn. Wir haben kürzlich erfahren, dass Titelheldin Aloy dem Spiel zum Start des großen Iceborne-Add-Ons wieder einen Besuch abstattet.

Sony und Capcom haben im Zuge der Gamescom bestätigt, dass Icebornes erstes In-Game-Event exklusiv auf der Playstation 4 in Zusammenarbeit mit Guerrillas Rollenspiel stattfindet. Das frostige Thema dieses Crossovers ist aber nicht an das Basisspiel von Horizon angelehnt, sondern stammt aus dessen Erweiterung The Frozen Wilds. Auf welche Überraschungen ihr euch einstellen könnt, seht ihr im unteren Trailer: