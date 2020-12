PS4-Spieler prügeln sich bis Anfang Januar in Street Fighter V: Champion Edition

You're watching Werben

Auch Capcom hofft darauf, dass Spieler auf der PS4 über die Weihnachtsfeiertage Street Fighter V spielen wollen. Die Japaner gewähren euch im Playstation-Store bis zum 4. Januar Zugriff auf eine Demoversion der Champion-Edition von SFV, die alle aktuell verfügbaren Kämpfer und Kampfschauplätze enthält. Ihr könnt also direkt mit über 40 Figuren anfangen und auf etlichen Stages eure Kampfkünste ausprobieren. In Deutschland wird eine kostenpflichtige Playstation-Plus-Mitgliedschaft zum Nutzen der Online-Funktionen benötigt. Capcom weist außerdem darauf hin, dass ihr eure Spieldaten nicht in die Vollversion übertragen könnt (eure Online-Informationen bleiben jedoch erhalten).