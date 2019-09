PS4-, Xbox-One- und Switch-Versionen von Lord of the Rings: Adventure Card Game verschoben

Asmodee Digital hat Ende der Woche das digitale Sammelkartenspiel Lord of the Rings: Adventure Card Game auf Steam (PC, Mac) veröffentlicht und aus diesem Anlass einen Launch-Trailer mit uns geteilt. Darin betont der Verlag noch einmal die Verbindung von narrativen Elementen mit den Mechaniken des Kartenspiels. Auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch sollte der Titel eigentlich ebenfalls bereits verfügbar sein, doch die Konsolenversionen wurden kurzerhand auf den Herbst verschoben. Im Spiel erleben wir Abenteuer in der Fantasy-Welt von J.R.R. Tolkien, alleine oder im Koop-Modus nach.

