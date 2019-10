PS4- und Xbox-One-Start von Children of Morta im neuen Video begleiten

Am heutigen Tag veröffentlicht Dead Mage mit der Unterstützung vom Publisher 11 bit Studios das sehr hübsche Roguelite Children of Morta auf Xbox One und Playstation 4. Im Kern des wunderschönen Abenteuers steht die Bergson-Familie, die den Berg Morta von einer schrecklichen Dunkelheit befreien muss.

Verschiedene Familienmitglieder stehen im Verlauf der Erzählung als spielbare Figuren für dieses Unterfangen bereit. Ihr erkundet zufällig generierte Höhlensysteme, heruntergekommene Landstriche und düstere Wälder auf der Suche nach neuen Hilfsmitteln, die euch auf dieser Reise helfen. Wer gegen die Horden an Monstern nicht besteht, behält das Geld und die gewonnene Erfahrung, das langsam aber stetig in mächtigere Ausrüstung und Boni fließt.

Das Prinzip ist ziemlich cool, vor allem weil die audiovisuelle Präsentation so mächtig beeindruckt. Auf den Konsolen hat das Spiel jedoch mit langen Ladesequenzen zu kämpfen, die den aktuellen Build auch ordentlich zu schaffen machen. Im Spiel selbst sind solche Dinge nicht oder zumindest kaum zu bemerken, trotzdem blieb bei unserer ersten Test-Session (wir haben knapp acht Stunden lang gespielt und dabei die ersten beiden Dungeon-Systeme gesehen) der Eindruck eines technisch unterdurchschnittlichen Ports zurück.

Für 22 Euro könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen, mehr Gedanken zu Children of Morta findet ihr in unserer Kritik. Unten haben wir euch einige eigene Screenshots aufgenommen, die auf unserer Playstation 4 Pro entstanden sind.