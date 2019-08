PS4- und PC-Termin von Travis Strikes Again: No More Heroes

Als uns Grasshopper bestätigte, dass Travis Strikes Again: No More Heroes nach einem guten halben Jahr Switch-Exklusivität nun doch für PC und Playstation 4 kommt, haben sie uns leider kein genaues Erscheinungsdatum verraten. Mittlerweile sind die letzten Vorbereitungen aber offensichtlich geregelt worden, denn ein neuer Trailer nennt den 17. Oktober als Starttermin. Das Videomaterial zeigt außerdem, was sich seit dem Launch der Switch-Version Anfang des Jahres im Spiel getan hat.

