PS4- und PC-Cloud-Gaming-Abo PS Now gewinnt drei weitere Titel

Sony erhöht weiterhin die Anzahl der Titel von Drittanbietern, die in ihrem Abonnement und Cloud-Dienst Playstation Now verfügbar sind. Im Februar werden drei Spiele in den Katalog aufgenommen, die alle aus der aktuellen Generation stammen und sowohl auf dem PC, als auch auf der Playstation 4 spielbar sind - Cities: Skylines, The Evil Within und Lego Worlds.

Eine kleine Nachricht begleitet die neuen Games, da Sony die kostenlose Testphase verlängert hat. Jeder Benutzer mit einem Playstation-Konto kann den Cloud-Dienst nun sieben Tage lang kostenlos testen, sofern er die Aktion nicht bereits in Anspruch genommen hat oder sogar bereits abonniert ist. PS Now ist ein Katalog mit mehr als 800 PS4-, PS3- und PS2-Spielen, die Abonnenten auf ihrer PS4 oder auf dem PC spielen können. Titel dürfen entweder gestreamt (wie bei Google Stadia) oder, wie im Xbox Game Pass, heruntergeladen werden. Ihr zahlt dafür zehn Euro pro Monat, 25 Euro für ein Quartal oder 60 Euro im Jahr.