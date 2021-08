PS4- und Nintendo-Switch-Spieler verirren sich in The Wild at Heart

HQ

Obwohl The Wild at Heart auf dem ersten Blick ganz niedlich wirkt, konnte Moonlight Kids' Indie-Adventure leider nicht allzu große Wellen schlagen, als der Titel im Mai für Xbox- und PC-Systeme erschien. Die Entwickler haben die Mischung aus Pikmin und Don't Starve gestern Abend für zwei weitere Plattformen angekündigt, um ihre Zielgruppe zu erweitern. Die Spielversionen auf Nintendo Switch und Playstation 4 sollen ihnen zufolge schon "in Kürze" erscheinen und es wurden sogar physische Versionen für diese Konsolen angekündigt. Schauen wir mal, ob das dabei hilft, The Wild at Heart mehr Leuten vorzustellen.