PS4- und Nintendo-Switch-Spieler erhalten Ender Lilies: Quietus of the Knights physisch

Das kleine 2D-Metroidvania-Abenteuer Ender Lilies: Quietus of the Knights soll noch dieses Jahr in einem physischen Format verfügbar werden. Binary Haze Interactive arbeitet mit dem Hersteller Limited Run Games zusammen, um das Multiplattformspiel "bald" auf PS4-Discs und Nintendo-Switch-Cartridges zu pressen. Im Shop des Anbieters werden bis Anfang Mai Vorbestellungen entgegengenommen, die je nach Edition zwischen 40 und 65 US-Dollar kosten. Digital zahlt ihr für den Titel (der übrigens auch auf Xbox One und PC bereitsteht) zwischen 25 und 30 Euro.

Einige Medien, darunter Gematsu, berichten übrigens, dass Ender Lilies: Quietus of the Knights seit der Veröffentlichung im Juni 2021 über 600.000 Exemplare verkaufen konnte. Wir haben die Pressemitteilung noch nicht bekommen, können uns aber gut vorstellen, dass das Actionspiel diesen Meilenstein erreichen konnte.