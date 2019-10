PS4: System-Update 7.00 kommt diese Woche

Sony hat bekanntgegeben, dass sie diese Woche das Software-Update 7.00 für die Playstation 4 veröffentlicht wird. Die beliebten Funktionen Party und Remote Play werden nach Herunterladen der Systemdaten überarbeitet.

Die maximale Anzahl der Teilnehmer eines Sprachchats wird in Version 7.00 von acht auf 16 erhöht - angeblich bei gleichzeitig verbesserter Netzwerkkonnektivität und Audioqualität. In den USA wurde zur Unterstützung der Barrierefreiheit eine Funktion hinzugefügt, die Sprachnachrichten in Chat-Transkripte umwandelt (und umgekehrt). Bislang funktioniert das aber nur als Second-Screen-Anwendung auf einem separaten Mobilgerät. Remote Play wurde für Android-Geräte der Version 5.0 oder höher ausgeweitet, somit lässt sich der Dualshock-4-Controller neuerdings auf kompatiblen Geräten verwenden.