PS VR2 startet im Februar

Sony hat ein genaues Datum genannt, wann das PlayStation VR2-Headset auf den Markt kommen wird. Anfang 2023, am 22. Februar, um genau zu sein, erfahren wir auch den Preis des Systems, und es ist in der Tat ziemlich teuer - ungefähr der gleiche Preis wie eine PS5, um genau zu sein.

Wie im PlayStation Blog erwähnt, werden wir darüber informiert, dass das System für 549,99 $ / 599,99 € / 529,99 £ erhältlich sein wird und dass dies das Headset, zwei PS VR2 Sense-Controller und einen Satz Stereokopfhörer umfasst. Wenn Sie Ihr Setup mit einer Sense-Controller-Ladestation erweitern möchten, müssen Sie weitere $ 49.99 / € 49.99 / £ 39.99 ausgeben.

Darüber hinaus müssen diejenigen, die die Horizon Call of the Mountain-Edition des Systems erwerben möchten, bis zu $ 599.99 / € 649.99 / £ 569.99 sparen. Die zusätzlichen Kosten dieser Edition fließen in die Aufnahme eines PS Store-Gutscheincodes für das Spiel. Diejenigen, die nach einer Standard-Edition des Headsets suchen, können Horizon und andere eigenständige Titel ab Ende dieses Monats vorbestellen.

Vorbestellungen für das PS VR2-Headset selbst können ab dem 15. November im PlayStation Direct Store in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und den USA getätigt werden. Der Versand erfolgt in der Startwoche nächsten Jahres. Andere Märkte müssen bei teilnehmenden Einzelhändlern vorbestellen.

Was einige der anderen Spiele betrifft, die zum Start verfügbar sein werden, können sich PS VR2-Besitzer neben Horizon auf The Dark Pictures freuen: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR - Enhanced Edition, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, Nach dem Sturz und Tentakular. Lesen Sie hier mehr über jedes einzelne Spiel.