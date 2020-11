PS Store leakt Release, Vorbesteller-Inhalte und Deluxe Edition von Deathloop

You're watching Werben

Bisher haben wir hier und da mal einige Details und Gameplay-Ausschnitte zu Arkane's kommendem Action-Shooter Deathloop erhalten, doch allgemein wissen wir noch nicht viel über das Spiel. Ein Eintrag des Spiels im neuseeländischen PS Store, gab uns nun den Releasetermin, Inhalte zu den Editionen sowie ein paar zusätzliche Beschreibungen für das Spiel preis. Laut dem Store erscheint Deathloop somit am 20. Mai 2021.

Eine kurze Beschreibung fasst noch einmal die Inhalte des Spiels zusammen:

''Deathloop ist ein Next-Gen First-Person Shooter von Arkane Lyon, dem preisgekrönten Studio hinter Dishonored. In Deathloop sind zwei rivalisierende Assassinen in einer mysteriösen Zeitschleife auf der Insel von Blackreef gefangen, dazu verdammt bis in alle Ewigkeit den selben Tag zu erleben. Als Colt ist unsere einzige Chance aus dem Zyklus zu entkommen, acht Schlüsselfiguren auszuschalten, bevor der Tag von vorne beginnt. Lerne von jedem Zyklus, probiere neue Wege aus, sammle Informationen und finde neue Waffen und Fähigkeiten. Tu was auch immer du tun musst, um die Schleife zu durchbrechen.''

Mehr Informationen findet ihr hier. Ihr solltet euch jedoch beeilen, denn die Anzeige wird höchstwahrscheinlich schon sehr bald wieder verschwinden. Zu guter Letzt gibt der Store noch die Inhalte der Vorbesteller-Boni und Deluxe Edition preis:

Vorbesteller-Bonus:





Einzigartige Waffe: Royal Protector Machete (PS5 exklusiv)



Charakter Skin: ''Storm Rider'' Colt



Ein Trinket (ausrüstbarer Buff)



Inhalte der Deluxe Edition:





Einzigartige Waffe: Transtar Trencher (PS5 exklusiv)



Einzigartige Waffe: Eat The Rich Tribunal



Einzigartige Waffe: .44 Karat Fourpounder



Character Skin: ''Party Crasher'' Colt



Character Skin: ''Sharp Shooter'' Julianna



Auswahl aus dem originalen Game Soundtrack



Zwei Trinkets (ausrüstbare Buffs)



Wir sind bereits sehr gespannt auf Arkane's kommenden Titel. Das Ganze klingt nach einem interessantem Szenario und auch die 60er inspirierte Ästhetik klingt vielversprechend. Was haltet ihr bisher von Deathloop?