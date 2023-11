PS Portal verkaufte letzte Woche in Spanien mehr als doppelt so viele Einheiten wie Xbox-Konsolen

HQ

Obwohl der Black Friday heute in Geschäften auf der ganzen Welt gefeiert wird, erscheinen die Angebote in Wahrheit schon seit einigen Wochen, was wir an den Preisen von Konsolen und Videospielen festgestellt haben.

Auch die neueren, nicht rabattierten Produkte haben einen guten Start hingelegt. In Spanien ist dies mit PS Portal passiert. Sonys Remote Play-System für PlayStation 5 hat in seiner ersten Woche 5.700 Einheiten verkauft, was mehr als das Doppelte (fast dreifach) der Anzahl der Xbox Series-Einheiten ist im gleichen Zeitraum verkauft (ca. 2.000 Konsolen).

Ein solider Start für Sonys neuestes Peripheriegerät dieser Generation, aber einer, den das Unternehmen weiter fördern muss, um auf dem Markt am Leben zu bleiben. Die letzte Veröffentlichung in diesem Jahr, PS VR2, startete auch in Spanien sehr gut (8.000 Headsets in der ersten Woche), brach aber bald darauf auf knapp 100 Einheiten pro Woche ein.