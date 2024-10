PS Plus-Spiele für November mit überraschender Day-One-Veröffentlichung enthüllt Death Note Killer Within ist ein brandneues Spiel, das Day One für PS Plus erscheint.

HQ Sony hat die nächste Reihe von monatlichen PlayStation Plus-Spielen für November angekündigt, obwohl sie erst am 5. November verfügbar sein werden. Drei Spiele, wie gewohnt, kostenlos für alle PS Plus-Abonnenten, für Essential, Extra und Premium für PS5 und PS4. Diese Spiele sind Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, Ghostwire: Tokyo und Death Note Killer Within. Das erste ist die Fortsetzung der überraschend beliebten Arcade-Rennserie mit über 130 Reproduktionen von Hot Wheels Originals, Hot Wheels Monster Trucks, Motorrädern und ATVs. Das zweite ist das übernatürliche Action-Adventure von Tango Gamework (nur für PS5-Benutzer), in dem du gegen alle Arten von geisterhaften Wesen antrittst. Death Note Killer Within, eine weitere PS Plus-Veröffentlichung am ersten Tag Und was ist mit dem dritten? Es wurde gerade angekündigt und es handelt sich um eine neue Day-One-Veröffentlichung: derselbe Tag, an dem die Veröffentlichungen auf dem PC für PS Plus-Abonnenten kostenlos verfügbar sind. Basierend auf dem berühmten Manga handelt es sich um ein soziales Deduktionsspiel für bis zu 10 Spieler, aufgeteilt in zwei Teams mit unterschiedlichen Zielen, mit der Aufgabe, die Identität des anderen herauszufinden und entweder L zu eliminieren, der Kiras Macht bedroht, oder das Death Note zu beschlagnahmen. Dieser Multiplayer-Titel, ähnlich wie Among Us, kann nur online gespielt werden (kein Offline-Modus) und es wird ein Voice-Chat empfohlen, um richtig abzuleiten, wer wer ist. Am selben Tag (5. November) wird es auch auf dem PC veröffentlicht.