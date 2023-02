PS Plus Collection wird im Mai eingestellt

HQ

Es sind mehr als zwei Jahre seit dem Start der PlayStation 5 vergangen, und abgesehen von den ersten 3-4 Monaten war es wirklich schwierig, die Konsole zu bekommen, ohne in exorbitante Preise zu fallen, da Spekulanten und Packs in einigen Gebieten die Benutzer zwangen, sie zusammen mit Zubehör und physischen Spielen zu kaufen. Glücklicherweise scheint es, dass diese Pakete in den letzten Wochen verschwunden sind, um dem Kauf (mit immer noch sehr niedrigem Lagerbestand) der einzelnen Konsolen (mit dem neuen erhöhten Preis) Platz zu machen.

Wenn Sie jedoch bereits einen besitzen, kennen Sie wahrscheinlich die PlayStation Plus Collection-Aktion, bei der Sony seinen Spielern (mit einem PlayStation Plus-Abonnement) die Chance bot, zwanzig der besten Titel der vorherigen Generation zu genießen. Darunter waren Titel wie Persona 5 (der einzige war, der in dieser Zeit die Sammlung verließ), God of War, Days Gone, Monster Hunter World, Battlefield 1, Uncharted 4 oder Resident Evil VII, um nur einige zu nennen. Aber wenn ihr nichts davon wusstet oder es aus irgendeinem Grund noch nicht beansprucht habt, solltet ihr euch beeilen, denn die Promotion endet am 9. Mai, wie wir gestern zusammen mit den Spielen in PS Plus Essential für Februar angekündigt haben.

Dies wurde von Sony selbst bestätigt, obwohl sie auch versichern, dass alle Benutzer die Sammlung bis zum selben Tag beanspruchen und für immer in ihrer digitalen Spielebibliothek behalten können. Unnötig zu sagen, dass es eine unschlagbare Gelegenheit ist, deine neue PlayStation 5 stilvoll zu gestalten.