PS Plus bietet ab Januar 2026 mehr PS5-Spiele kostenlos an Um den Spielern Rechnung zu tragen, die auf PlayStation 5 spielen, stoppt Sony die Flut an PS4-Titeln, die über PS Plus ausgegeben werden.

HQ Gestern haben wir von einer neuen Reihe monatlicher PlayStation Plus-Spiele gehört, die auf uns zukommen. Während sich viele Fans über die Ergänzungen freuen, die sie jeden Monat zu ihrer Bibliothek hinzufügen können, haben einige Sony dafür kritisiert, dass sie sich bei diesen Werbegeschenken und dem PS Plus-Spielekatalog, der für Extra- und Premium-Mitglieder verfügbar ist, zu sehr auf PS4-Titel konzentriert haben. Dies wird sich jedoch bald ändern, denn laut dem Blog, in dem die monatlichen Spiele für Februar angekündigt wurden, erhalten wir einige Absätze, in denen erklärt wird, dass sich die Giveaways ab dem nächsten Jahr ändern werden, um widerzuspiegeln, wie viele PlayStation-Spieler auf der PS5 spielen. "PlayStation Plus entwickelt sich ebenfalls mit diesem Trend weiter und wird sich ab Januar 2026 darauf konzentrieren, PS5-Titel über den Vorteil "Monatliche Spiele und Spielekatalog" anzubieten. Mit der Umstellung auf PS5 werden PS4-Spiele kein Hauptvorteil mehr sein und ab Januar 2026 nur noch gelegentlich für die monatlichen PlayStation Plus-Spiele und den Spielekatalog angeboten. Möglicherweise werden wir auch nach diesem Datum noch Titel anbieten, die sowohl auf PS4- als auch auf PS5-Konsolen spielbar sind", heißt es in dem Blogbeitrag. Der Beitrag stellt fest, dass dies die Spiele, die Sie bereits haben, nicht ändern wird, und wie wir in der obigen Aussage lesen können, wird der eine oder andere PS4-Titel immer noch bestehen bleiben, aber da wir bis 2026 sechs Jahre in der PS5-Generation sind, scheint es fair zu sein, Titel aus der aktuellen Generation jetzt zu pushen. Dies ist eine weitere große Änderung, die Sony an der Funktionsweise seiner Online-Dienste vornimmt. Ebenfalls gestern angekündigt, werden die PSN-Anforderungen von einigen Einzelspieler-Veröffentlichungen von Sony auf dem PC gestrichen und sie endlich für weit über 100 Länder geöffnet.